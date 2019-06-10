Экономика
Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против МексикиREGNUM вчера в 14:04
Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:09, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в этом документе, опубликованном на сайте СПЧ.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
«Торино» выкупил защитника «Челси», Ансальди и Джиджи
Президент "Торино" Урбано Кайро сообщил о том, что "быки" выкупили права на трёх защитников, которые выступали за клуб на правах аренды.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Аномально жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 11 июня
Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима
Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:10
Культура
Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова
Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
Матч, прошедший на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершился победой гостей со счетом 106:105.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено вчера в 11:48
Культура
Умер оренбургский журналист Сергей Хомутов
Сегодня во второй половине дня стало известно, что ушёл из жизни журналист, поэт и прозаик Сергей Хомутов.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпуске
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Зеленский прокомментировал трагический пожар в одесской психбольнице
Обновлено вчера в 20:08
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Испытание оборудования для будущего радиогелиографа в Бадарах прошло успешно
Иркутск, Республика Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Радиоастрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (урочище Бадары, Республика Бурятия), где будет построен один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН – многоволновый радиогелиограф на диапазон частот 3 – 24 ГГц – прошли очередные испытания оборудования.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Трейдер Total подал иск против Антипинского НПЗ
Компания TOTSA Total Oil Trading SA, нефтетрейдер Total, подала в Арбитражный суд Тюменской области иск к Антипинскому НПЗ, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено вчера в 18:41