Финансы
Фондовые индексы США растут в начале торговФинмаркет 10:21
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз для России
Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
В смартфонах на Android нашли встроенный вирус
Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Нельзя заставлять ребенка есть. 5 важных советов педиатра
Прививки используют самую совершенную систему для борьбы с инфекциями — собственный иммунитет ребенка.
Обновлено в 17:05
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Авто
Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости
Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Экономика
«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией
ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.
Обновлено в 12:36
Авто
Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
Футбол
Камболов стал игроком «Краснодара»
«Краснодар» укрепляет линию обороны. Защитник «Рубина» Руслан Камболов продолжит свою карьеру в «Краснодаре».
Обновлено в 07:22
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова
Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
Обновлено в 00:01
Культура
Владимир Путин поздравил балерину Светлану Захарову с юбилеем
Глава России Владимир Путин поздравил приму Большого театра Светлану Захарову с юбилеем. Балерине 10 июня исполнилось 40 лет.
Обновлено в 07:56
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29