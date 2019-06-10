Экономика
Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против МексикиREGNUM 14:04
Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество
Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Футбол
Камболов перешел в «Краснодар» из «Рубина»
Обновлено в 11:03
Авто
Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»
Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Футбол
Детей Павла Мамаева не пустили к отцу в СИЗО
По словам адвоката футболиста, суд отклонил просьбу Павла встретиться с детьми. Мужчина не видел наследников уже больше полугода.
Обновлено в 17:00
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Общество
Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года
В Канаде с 2021 года будет запрещено использование ряда одноразовых предметов из пластика.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Калифорнии
Обновлено в 18:39
Общество
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что в настоящее время его отцу ничего не угрожает, но существует опасность летального исхода.
Обновлено в 19:46
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.
Обновлено в 14:29
Технологии
Сотрудникам Intel и Qualcomm запретили общаться с коллегами из Huawei
Запрет на общение с сотрудниками Huawei ввели крупнейшие мировые технологические компании в связи с попаданием китайского производителя телекоммуникационного оборудования в «черный список» США, сообщает 10 июня Reuters.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию
Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено в 15:10
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05