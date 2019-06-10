Экономика
Фондовые индексы США растут в начале торговФинмаркет вчера в 10:21
Standard & Poor's 500 повысился на 17,86 пункта (0,62%) - до 2891,2 пункта. Nasdaq Composite прибавил 83,56 пункта (1,08%) и составил 7825,67 пункта. Индексы растут благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Кино
Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
Происшествия
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Авто
Российский авторынок занял пятое место в Европе
Автомобильный рынок России, который в мае усилил падение, тем не менее сохранил 5 место в европейского рейтинга.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead выложила в сеть архивные записи рабочих материалов альбома OK Computer после того, как хакеры, завладевшие ими, потребовали $150 тыс. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило "РИА Новости".
Обновлено в 21:44
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Общество
В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси
В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Генпрокуратура Венесуэлы обвинила в попытке госпереворота 17 человек
Официальные обвинения в попытке госпереворота в Венесуэле предъявлены 17 задержанным, 11 июня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
Обновлено в 17:11
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Финансы
Тимошенко заявила о падении экономики Украины
Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 22:06