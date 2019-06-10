Экономика
Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт вчера в 07:36
Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Обновлено в 03:55
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Общество
Ростовская область вошла в десятку регионов по росту криминала
Тенденция к росту количества преступлений зафиксирована по всей стране, кроме ДФО - там есть небольшое снижение в 0,2%. Среди лидеров преступности в стране, обогнав донской регион, расположились Татарстан, Нижегородская, Иркутская, Самарская и Новосибирская области.
Обновлено 08 июня в 01:42
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа введён режим ЧС
В свердловском Нижнем Тагиле после произошедшего вечером 10 июня взрыва газа в пятиэтажке на Черноисточинском шоссе объявлен режим ЧС.
Обновлено в 01:55
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Обновлено в 04:19
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Экономика
Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре
Постоянно растущие цены на жилье могут внезапно обрушиться в случае, если программу получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость отменят.
Обновлено в 04:08
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Политика
Россияне высказались за независимость Донбасса
29 процентов респондентов высказалось за полную автономность Донбасса; 27 процентов – за то, чтобы этот регион стал частью России; 17 процентов – за то, чтобы Донбасс оставался автономным регионом в составе Украины, сообщает новость «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами «Левада-центра».
Обновлено в 01:36
Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено 09 июня в 16:00
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил "Рому" .
Обновлено в 04:08
Футбол
Испания — Швеция 3:0
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25