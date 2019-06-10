Экономика

Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт вчера в 07:36

Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
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