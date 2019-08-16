Финансы
Фондовые индексы США растут на торгах в пятницуФинмаркет вчера в 10:44
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился к этому времени на 22,12 пункта (0,78%) - до 2869,72 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 79,94 пункта (1,03%) - до 7846,56 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На квартальные результаты Voestalpine повлияли экономический спад и рост расходов
MetalTorg.ru15 августа в 17:23
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Чем нас удивит новый iPhone 11?
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира
«Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.
Обновлено в 05:11
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Обновлено в 00:28
Происшествия
МАК расшифровал черные ящики А321
МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 04:39
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего израильского наркобарона
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в результате проведения «неотложных оперативных мероприятий», ее сотрудниками был задержан гражданин Израиля Амос Дов Сильвер.
Обновлено в 05:19
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Олег Майами рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
Майами добавил, что сейчас Бузова занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, ещё до того, как они сблизились, пишет «СтарХит».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 05:14
Футбол
Слуцкий оценил новичка «Спартака» Тиля
Тренер Леонид Слуцкий оценил новичка "Спартака" Гуса Тиля. Слуцкий отметил, что у Тиля нет очевидных слабых мест.
Обновлено в 04:30
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Футбол
Ибрагимович поблагодарил врача, спасшего его карьеру 2 года назад
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поблагодарил врача Фредди Фу, который спас его карьеру в 2017 году.
Обновлено в 03:47
Политика
Американский миллиардер сообщил о выводе Порошенко $8 млрд с Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко за время пребывания у власти вывел из страны по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18