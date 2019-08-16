Финансы

Фондовые индексы США растут на торгах в пятницуФинмаркет 10:44

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился к этому времени на 22,12 пункта (0,78%) - до 2869,72 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 79,94 пункта (1,03%) - до 7846,56 пункта.
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