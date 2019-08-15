Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.

Происшествия Пассажирский А321 совершил аварийную посадку в Московской области Пассажирский самолет Airbus А321 совершил аварийную посадку в Московской области.

Футбол Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕ Что касается "Туна", то эта команда удивила в первой встрече прежде всего тем, как она разбила оборону красно-белых.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.

Футбол Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Хоккей Терещенко подпишет просмотровый контракт с минским «Динамо» По информации источника, 38-летний хоккеист подпишет с клубом из Беларуси просмотровый контракт.

Здоровье Какие изменения с телом указывают на поражение печени Медики советуют учиться понимать собственное тело. Некоторые изменения в нем указывают на поражение печени.

Экономика СМИ: часть проектов магистрального плана могут не завершиться до 2024 года Два крупных федеральных проекта, входящих в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года (КПМИ), могут быть отложены, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания проектного комитета транспортной части КПМИ от 2 августа.

Общество В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Армия и оружие Названы три «провальных» проекта вооружений РФ Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Интернет Microsoft обнаружила бреш в операционной системе Windows Как оказалось, серьезная «дыра» присутствовала во многих версиях Microsoft за исключением Windows XP, которая уже давно не обновляется.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Музыка В Чечне стартует фестиваль памяти Муслима Магомаева «Целью фестиваля является популяризация музыкального искусства, сохранение и развитие национальных культурных традиций народов России, а также популяризация творчества Магомаева», — рассказали в Минкультуры Чечни.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.