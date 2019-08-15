Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Происшествия
Крокодил съел десятилетнего ребенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Пассажирский А321 совершил аварийную посадку в Московской области
Пассажирский самолет Airbus А321 совершил аварийную посадку в Московской области.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕ
Что касается "Туна", то эта команда удивила в первой встрече прежде всего тем, как она разбила оборону красно-белых.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Мосгорсуд сегодня рассмотрит еще ряд жалоб фигурантов дела о беспорядках 27 июля на арест
Каждому из фигурантов дела вменяют разные эпизоды участия в протестной акции 27 июля.
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.
Обновлено 13 августа в 01:19
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Терещенко подпишет просмотровый контракт с минским «Динамо»
По информации источника, 38-летний хоккеист подпишет с клубом из Беларуси просмотровый контракт.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить гражданство РФ
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Какие изменения с телом указывают на поражение печени
Медики советуют учиться понимать собственное тело. Некоторые изменения в нем указывают на поражение печени.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
СМИ: часть проектов магистрального плана могут не завершиться до 2024 года
Два крупных федеральных проекта, входящих в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года (КПМИ), могут быть отложены, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания проектного комитета транспортной части КПМИ от 2 августа.
Обновлено в 02:06
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Общество
Озвучен наиболее вероятный сценарий удара тайфуна «Кроса» по Приморью
Синоптики озвучили наиболее вероятный сценарий удара тайфуна "Кроса" по Приморью.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено вчера в 15:07
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено 13 августа в 23:54
Интернет
Microsoft обнаружила бреш в операционной системе Windows
Как оказалось, серьезная «дыра» присутствовала во многих версиях Microsoft за исключением Windows XP, которая уже давно не обновляется.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка
В Чечне стартует фестиваль памяти Муслима Магомаева
«Целью фестиваля является популяризация музыкального искусства, сохранение и развитие национальных культурных традиций народов России, а также популяризация творчества Магомаева», — рассказали в Минкультуры Чечни.
Обновлено в 02:14
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43