Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК 17:06
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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Общество
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Футбол
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Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
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Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20