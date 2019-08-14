Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Происшествия
Стало известно об образовании командира А321
Обновлено в 07:04
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Музыка
Ильич из Little Big стал топ-менеджером «Связного»
Обновлено в 08:18
Здоровье
В Челябинске сложилась неблагополучная ситуация с педикулезом
Заразиться паразитами можно в любом месте при непосредственном контакте с человеком, у которого есть вши, либо через его вещи – расчески, полотенца, другие предметы гигиены.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Общество
Названы профессии, представители которых чаще других скучают по работе
Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других, показало исследование портала Superjob.
Обновлено в 07:40
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Даниила Кена задержали по заявлению заведующей детсадом
Сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Морские ворота" и председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена по заявлению заведующей детского сада Выборгского района № 5 из-за профсоюзной проверки 1 июня.
Обновлено в 07:03
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Минэкологии Подмосковья отвергло влияние свалки на инцидент с А321
Пассажирский самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Жуковский.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото
Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.
Обновлено в 05:15
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
После операции состояние Армена Джигарханяна ухудшилось
Обновлено в 08:15
Интернет
Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей
Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.
Обновлено вчера в 21:31
Кино
«Поиск» Тимура Бекмамбетова получит сиквел
Триллер «Поиск», действие которого разворачивается на экране компьютера, получит сиквел.
Обновлено в 05:13
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
В Сирии был сбит истребитель Су-22
В социальных сетях появилась неподтверждённая информация, что в Сирии группой террористов был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Власти Великобритании запретили поставлять подводные аппараты в Россию, об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Кисловодске загорелся обувной цех
Обновлено в 07:25