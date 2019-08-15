Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Общество
ФБК нашел у главы Мосгордумы пентхаус за почти 100 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова семикомнатный пентхаус в центре Москвы за 95 млн рублей, сообщается на сайте Алексея Навального.
Обновлено в 13:09
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено в 12:54
Здоровье
Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки
Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
Обновлено в 04:17
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом студента Егора Жукова
Обновлено в 04:17
Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей
На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
На севере Москвы загорелся ангар
Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.
Обновлено в 13:09
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено в 10:34
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово за три года
Президент России Владимир Путин поручил модернизировать петербургский аэродром Левашово до 2022 года.
Обновлено в 11:52
Финансы
Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю поднялся на 0,6% и достиг уровня в 74,003 рубля впервые с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Игры
Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez
Обновлено в 11:12
Экономика
Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.
Обновлено в 07:22
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта.
Обновлено в 13:33
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Врач рассказала о вреде нитратов, содержащихся в дынях и арбузах
Сами по себе нитраты не являются токсичными, однако в организме они превращаются в нитриты, которые не дают клеткам обогащаться кислородом.
Обновлено в 06:57