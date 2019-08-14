Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Политика Жириновский уличил Зеленского в копировании Путина Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский копирует решения президента России Владимира Путина.

Авто УАЗ трудится над новой разработкой «Патриот-2020» По результатам встречи выяснилось, что в текущем году представители местной автопромышленности намереваются собрать и отгрузить в дилерские центры три тысячи внедорожников «Патриото» с автоматической трансмиссией, а в будущем году начнет продаваться новый УАЗ «Профи», который будет отличаться повышенной проходимостью с двускатной ошинковкой.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Экономика Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.

Шоу-бизнес Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".

Политика Когогина объяснила идею запрета старых машин Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Единоборства Аяла намерен нокаутировать Минакова Американец Джави Аяла поделился ожиданиями от предстоящего поединка против россиянина Виталия Минакова.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Политика Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич встал на защиту русского языка на УкраинеПредставитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что русский язык не имеет статуса иностранного, поэтому члены парламента могут его использовать в ходе заседаний.

Шоу-бизнес Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела До недавнего времени дом, в котором решил жить Бондарчук с Паулиной, называли одним из самых лучших в Москве.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Происшествия В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты Как сообщили информационному порталу «Е1» в пресс-службе Кольцово, в Екатеринбурге не смогли приземлиться рейсы из Пекина, Нижневартовска и Сочи.

Происшествия Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Транспорт Разработана новая методика размещения камер вдоль дорог В компании «МВС Груп» (оператор 1,5 тыс. подмосковных камер) обратили внимание на то, что методика не предписывает установку комплексов на дорогах, где происходит большое количество нарушений,— иными словами, не учитываются потенциально аварийные участки.

Общество В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Футбол Балотелли согласился играть за «Брешию» Нападающий Марио Балотелли нашел себе новый клуб. Экс форвард «Марселя» подпишет контракт с «Брешией».

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.