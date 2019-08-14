Экономика

Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM 20:32

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Суд оштрафовал американскую туристку за съемку мэра Киселевска

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Обновлено в 22:18
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"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол

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Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
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В Антарктиде срочно приземлился самолет ВС Аргентины

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Сын Кости Цзю одержал очередную победу

Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
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Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру

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Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
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Более 600 неонатологов и педиатров Чечни пройдут переподготовку

«С начала года в федеральных симуляционно-тренинговых центрах уже прошли переподготовку 62 специалиста, всего повышение квалификации пройдут более 600 специалистов учреждений родовспоможения и педиатрических учреждений», — сообщается на сайте республиканского Минздрава.
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Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
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В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
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«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
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Бузова отказалась удалять видео с шуткой про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась удалить скандальное видео, в котором она сравнила себя с блокадницей.
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Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено в 14:47
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Суд арестовал активиста Котова за неоднократные нарушения на митингах

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Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

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Появился трейлер новой Need for Speed Heat

Компания Electronic Arts опубликовала на YouTube-канале первый трейлер новой части Need for Speed Heat.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

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«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Особое мнение: Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
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Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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