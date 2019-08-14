Экономика

Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
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Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
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Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.
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