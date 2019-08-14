Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Кино
Звезда Disney начала снимать порно
Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".
Обновлено в 01:08
Интернет
Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть
Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено 13 августа в 15:27
Гаджеты
Стали известны названия новых смартфонов iPhone 2019
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на проверенные источники рассказал, что новые смартфоны получат название iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R и это будут преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR соответственно.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе
Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.
Обновлено в 01:36
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Обновлено вчера в 15:09
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.
Обновлено вчера в 07:05
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Армия и оружие
«Каждый день двухсотые как с конвейера»: штаб оккупантов сообщает о потерях
Пресс-центр штаба «ООС» сообщил о гибели военнослужащего. Место и обстоятельства не уточняются.
Обновлено в 01:22
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26