Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Призрак американской рецессии бродит по планете

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Эксперты предрекли рецессию в США

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Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

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Индекс Dow Jones пережил самое резкое падение 2019 года

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На рынке США началась истерика

Lenta.ruвчера в 13:58
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Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Московской области

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Происшествия

Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж

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Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
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Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

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Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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Футбол

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Футбол

Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено вчера в 13:58
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Недвижимость

Треть квартир без ремонта в Москве сдают в аренду «бесплатно»

Как правило, наймодатель определяет финансовые затраты на отделочные материалы и труд, в результате чего либо снижается общая стоимость аренды, либо предоставляется бесплатное проживание на определенный период – в этом случае заключается договор найма без арендной платы ровно на срок выполнения необходимых работ.
Обновлено в 05:11
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека

Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил.
Обновлено в 04:42
Политика

Названы сроки встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.
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Политика

Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге

США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Здоровье

В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники

Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Пермский мастер отправил Леди Гаге серьги-обереги

Хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков отправил американской певице и актрисе серьги ручной работы.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Авто

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Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу

Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Ленинградской области водитель сбил двух женщин с детьми

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Культура

Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство

Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие

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Обновлено в 05:22
Политика

В Киеве отвергли возможность переговоров о подаче воды в Крым

Власти Незалежной имели законное право перекрыть Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на территорию Крыма.
Обновлено 13 августа в 07:15
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Культура

Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке в выходные

В Братеевском каскадном парке столицы 17 и 18 августа пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех", темой которого в этом году станет театр.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

США хотят разрушить систему контроля над вооружениями, заявил Лавров

США стремятся разрушить систему контроля над вооружениями, чтобы развязать себе руки и избавиться от всех международных обязательств в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:36
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