Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Футбол «Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ» Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».

Армия и оружие Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

Происшествия Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Космос Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором» Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Кино Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.

Происшествия Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.

Происшествия Сызранец Дамир Юсупов спас 233 жизни, посадив Airbus в кукурузном поле Командир воздушного судна Дамир Юсупов с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранными шасси на ручном управлении посадил самолет в кукурузном поле.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Шоу-бизнес За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.

Футбол «Лацио» интересуется нападающим сборной Украины Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио».

Политика Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться» Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».

Общество Любовь Соболь заявила, что прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую объявляла в знак протеста против отказа в регистрации.

Гаджеты Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.

Шоу-бизнес Егор Кончаловский раскрыл причину расставания с Любовью Толкалиной В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина шокировали общественность известием о своем расставании.