Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Рынок США пришел в себя после истерики

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Биржевые качели в действии. Почему инвесторы снова начали скупать акции

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RT на русскомвчера в 16:56

Призрак американской рецессии бродит по планете

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Газета.Ru04:12

Биржи США торгуются разнонаправленно на статданных и новостях из Китая

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Dow Jones и NASDAQ потеряли более 3% на фоне инверсии доходности гособлигаций США

ТАССвчера в 16:39
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321 выплатят компенсацию

Обновлено в 10:26
Происшествия

Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

Обновлено в 09:27
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 10:14
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Обновлено 13 августа в 10:16
Происшествия

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Космос

Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором»

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".
Обновлено вчера в 02:55
Общество

Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Обновлено в 08:09
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 10:41
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Кино

Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру

Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Умер выдающийся географ Юрий Симонов

Обновлено в 09:44
Происшествия

Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом

До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Сызранец Дамир Юсупов спас 233 жизни, посадив Airbus в кукурузном поле

Командир воздушного судна Дамир Юсупов с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранными шасси на ручном управлении посадил самолет в кукурузном поле.
Обновлено в 09:55
Авто

В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест

Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.
Обновлено в 08:55
Футбол

«Лацио» интересуется нападающим сборной Украины

Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио».
Обновлено в 10:07
Политика

Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа

Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Общество

Любовь Соболь заявила, что прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую объявляла в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel

Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский раскрыл причину расставания с Любовью Толкалиной

В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина шокировали общественность известием о своем расставании.
Обновлено в 08:30
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Транспорт

Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах

Министерство транспорта к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
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