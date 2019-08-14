Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Происшествия
«Познакомились в самолете»: рассказ жены летчика-героя Юсупова
Первой, кому позвонил командир воздушного судна Airbus 321 Дамир Юсупов, кто смог посадить самолет после попадания в двигатель птицы прямо на кукурузное поле, была его жена Наташа.
Обновлено в 08:16
Политика
Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
В Интернете появились характеристики iPhone 11
Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.
Обновлено в 08:59
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Экономика
В США сработал самый надежный индикатор рецессии
Последний раз доходность двухлетних облигаций превысила аналогичный показатель десятилетних облигаций в 2006–2007 году.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Бывший император Японии отказался посетить храм Ясукуни
13 августа стало известно, что синтоистский храм Ясукуни, рассматриваемый соседними с Японией странами как символ японского милитаризма, направлял приглашение уже бывшему императору Японии Акихито, чтобы тот посетил храм и отпраздновал 150-ю годовщину его основания.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Жара до плюс 27 градусов придет в Москву через неделю
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика
США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО
США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс.
Обновлено в 04:27
Единоборства
Джошуа назвал Леннокса Льюиса клоуном
Ранее Льюиса усомнился в подготовке Джошуа перед боем против Руиса.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту
В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
Обновлено в 05:13
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58