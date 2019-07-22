Экономика
Фондовые индексы США поднимаются в начале торговФинмаркет 10:28
Акции Halliburton Co. дорожают на 7% в начале торгов в понедельник. Вторая по величине нефтесервисная компания мира сократила чистую прибыль во втором квартале 2019 года в два раза, однако скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов.
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Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика
В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Обновлено в 12:03
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Инс: «Бэйл идеально подошел бы „Ливерпулю“»
Обновлено в 17:28
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».
Обновлено в 18:12
Футбол
Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕ
Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом».
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Авто
Ferrari планирует расширение ассортимента суперкаров
У итальянской компании Ferrari есть планы по расширению портфеля доступных на рынке моделей для привлечения более широкой аудитории, в то же время, сохранив эксклюзивность.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Отец Децла почтил память сына в день его рождения
Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.
Обновлено в 12:01
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Обновлено в 09:34
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Футбол
Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Гаджеты
WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel
Apple Inc. активно ведет переговоры с Intel Corp. о покупке бизнеса по производству модемов для смартфонов, сумма возможной сделки оценивается примерно в $1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:44