Экономика

Фондовые индексы США поднимаются в начале торговФинмаркет 10:28

Акции Halliburton Co. дорожают на 7% в начале торгов в понедельник. Вторая по величине нефтесервисная компания мира сократила чистую прибыль во втором квартале 2019 года в два раза, однако скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов.
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Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыль

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В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
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Политика

Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

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Политика

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«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»

В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
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Инс: «Бэйл идеально подошел бы „Ливерпулю“»

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Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

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Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом».
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Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Экономика

20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов

В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
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Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

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В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

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Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
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«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

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WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel

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