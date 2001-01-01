Акции Halliburton Co. дорожают на 7% в начале торгов в понедельник. Вторая по величине нефтесервисная компания мира сократила чистую прибыль во втором квартале 2019 года в два раза, однако скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов.

Политика СНБО Украины не планирует снимать блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране.

Экономика Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Происшествия Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Финансы Банк «Россия» подал к «ЮТэйр» иск на 155 млн рублей Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ЮТэйр" на сумму 155,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Экономика ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.

Политика Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Общество В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.

Происшествия Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Авто Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар Британская фирма Ecurie Cars анонсировала выпуск дорожного спорткара с внешностью гоночного прототипа Jaguar XJ13 из 60-х.

Происшествия В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга Оказалось, что в это время там находилась группа из двух альпинистов из Северной столицы.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.

Здоровье Назван напиток, разрушающий кости изнутри Сладкая газировка не только не приносит пользы организму человека, но даже, наоборот, вредит здоровью.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на певице Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с певицей Марией Гончарук, пишет "Стархит" со ссылкой на источники в окружении пары.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Экономика Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.

Политика Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Политика ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.

Происшествия В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.