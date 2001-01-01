Экономика
Фондовые индексы США поднимаются в начале торговФинмаркет 10:28
Акции Halliburton Co. дорожают на 7% в начале торгов в понедельник. Вторая по величине нефтесервисная компания мира сократила чистую прибыль во втором квартале 2019 года в два раза, однако скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика
СНБО Украины не планирует снимать блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране.
Обновлено в 08:05
Экономика
Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году
Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.
Обновлено в 07:33
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Финансы
Банк «Россия» подал к «ЮТэйр» иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ЮТэйр" на сумму 155,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 09:30
Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.
Обновлено в 08:23
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Авто
Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар
Британская фирма Ecurie Cars анонсировала выпуск дорожного спорткара с внешностью гоночного прототипа Jaguar XJ13 из 60-х.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга
Оказалось, что в это время там находилась группа из двух альпинистов из Северной столицы.
Обновлено вчера в 11:11
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Сладкая газировка не только не приносит пользы организму человека, но даже, наоборот, вредит здоровью.
Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на певице
Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с певицей Марией Гончарук, пишет "Стархит" со ссылкой на источники в окружении пары.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено в 10:51
Экономика
Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть
В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.
Обновлено в 10:46
Политика
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Технологии
НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине
Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву
В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.
Обновлено в 10:29
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25