Экономика
Фондовые индексы США поднимаются в начале торговФинмаркет 10:28
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 мск 22 июля увеличился на 29,25 пункта (0,11%) и составил 27183,45 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 6,41 пункта (0,22%) - до 2983,02 пункта. Nasdaq Composite вырос на 43,71 пункта (0,54%) и составил 8190,2 пункта.
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Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
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Тим Данкан назначен ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио»
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Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Самсонова победила Форлис и вышла во второй круг турнира в Палермо
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Обновлено в 19:35
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Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
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В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
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Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
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Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков
Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
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Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове
Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
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Армия и оружие
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«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
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Армия и оружие
На сайте Минобороны заработал раздел о Главном военно-морском параде
Интерактивный раздел на сайте Минобороны РФ покажет, каким будет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Обновлено в 04:02