Финансы
Фондовые индексы США поднимаются в начале торговФинмаркет вчера в 09:57
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Происшествия
В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке
Обновлено вчера в 23:36
Общество
«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки
Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 11:10
Наука
Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления
Обновлено вчера в 02:25
Музыка
У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла
Гитарист и вокалист американской метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Полкоманды слетало в Мексику, двое игроков женились: как проводят лето хоккеисты «Автомобилиста»
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» после окончания сезона (который, кстати, был рекордным, подробнее почитать о нём можно здесь) отправились на заслуженный отдых.
Обновлено в 00:00
Футбол
Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Стали известны города с наибольшим числом невест
Обновлено в 00:03
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Исполнение требований пожарной безопасности «не требует значительных временных и материальных затрат» от владельцев земельных участков, тогда как несоблюдение же правил может быть опасно для жизни, здоровья и имущества людей, следует из пояснительной записки к одному из законопроектов.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
«ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба
Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Обновлено вчера в 19:05