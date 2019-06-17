Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт вчера в 10:30
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», инвесторы оценивают статистику из США и ожидают стартующего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Обновлено в 05:39
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Наука
Появление подвижных собачьих бровей объяснили одомашниванием
Обновлено в 06:19
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Седокова раскрыла секрет идеальных тренировок
Обновлено в 05:24
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский сравнил себя с Голобородько
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild сравнил себя с героем сериала «Слуга народа» Василием Голобородько, роль которого сам и сыграл.
Обновлено в 07:49
Авто
ЕС не дал Германии сделать дороги платными для иностранцев
Европейский суд юстиции назвал противоречащим европейским нормам планы Германии ввести платеж для иностранных автомобилистов для проезда по немецким автомобильным дорогам.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Футбол
Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клуба
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан".
Обновлено в 04:31
Политика
Опрос украинцев показал проходящие в Раду партии
Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, 23 июня, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».
Обновлено в 07:06
Спорт
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши получил пробоину на учениях НАТО
Десантный корабль ORP Gniezno польских ВМС получил пробоину во время участия в учениях НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, сообщает RMF.
Обновлено в 06:13
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак гортани
Обновлено вчера в 13:16
Кино
Вышел тизер сериала о финансовой пирамиде с Кирстен Данст
Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». Главную роль в шоу сыграла Кирстен Данст.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Хара: я до сих пор слышу крики и аплодисменты наших болельщиков
Защитник «Бостона» Здено Хара после поражения своей команды в финале Кубка Стэнли от «Сент-Луис Блюз» обратился к болельщикам «Брюинз» и поблагодарил их за поддержку.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei
Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Автоспорт
Алонсо назвал условие, при котором вернется в «Формулу-1»
Обновлено в 06:19
Политика
«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ
Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.
Обновлено в 07:40