Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт вчера в 10:30

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону», инвесторы оценивают статистику из США и ожидают стартующего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Экономика Названы самые дорогие землевладения в России Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Экономика В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Кино Кристина Асмус показала фото с голой грудью Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.

Политика Зеленский сравнил себя с Голобородько Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild сравнил себя с героем сериала «Слуга народа» Василием Голобородько, роль которого сам и сыграл.

Авто ЕС не дал Германии сделать дороги платными для иностранцев Европейский суд юстиции назвал противоречащим европейским нормам планы Германии ввести платеж для иностранных автомобилистов для проезда по немецким автомобильным дорогам.

Происшествия Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Футбол Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клуба Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан".

Политика Опрос украинцев показал проходящие в Раду партии Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, 23 июня, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».

Спорт УЕФА понизил категорию у Безбородова Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Общество Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.

Армия и оружие Корабль ВМС Польши получил пробоину на учениях НАТО Десантный корабль ORP Gniezno польских ВМС получил пробоину во время участия в учениях НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, сообщает RMF.

Кино Вышел тизер сериала о финансовой пирамиде с Кирстен Данст Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». Главную роль в шоу сыграла Кирстен Данст.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Хоккей Хара: я до сих пор слышу крики и аплодисменты наших болельщиков Защитник «Бостона» Здено Хара после поражения своей команды в финале Кубка Стэнли от «Сент-Луис Блюз» обратился к болельщикам «Брюинз» и поблагодарил их за поддержку.

Гаджеты Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.