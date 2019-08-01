Финансы

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставкиПРАЙМ вчера в 15:17

Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
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