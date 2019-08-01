Финансы
Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставкиПРАЙМ вчера в 15:17
Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
Здоровье
Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей
В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Обновлено в 15:12
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено в 21:36
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Футбол
Малком улетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в «Зенит»
Нападающий «Барселоны» Малком в четверг с разрешения каталонского клуба отправился в Санкт-Петербурге, чтобы завершить свой переход в «Зенит», сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 08:26
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Футбол
Талисман «Кёльна» козёл Хеннес VIII покинет клуб по состоянию здоровья
Козёл Хеннес VIII 4 августа проведёт последний матч в качестве талисмана футбольного клуба «Кёльн».
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Политика
Как во всех нормальных странах
Из телеграм-канала Андрея Медведева У наших либеральных оппозиционеров есть устойчивое выражение "А вот в нормальных странах".
Обновлено в 10:12
Космос
В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Гаджеты
Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei
Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании.
Обновлено в 07:32
Общество
Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу
Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Еще трех китов выпустили 16 июля.
Обновлено в 10:50
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Технологии
«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий
Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено в 16:51
Происшествия
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 14:57