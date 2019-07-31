Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки

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