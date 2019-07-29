Финансы

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставкиПРАЙМ вчера в 15:17

Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Nasdaq вырос, Dow Jones и S&P не изменились на открытии Уолл-стрит

REGNUM10:17

Негативные настроения на биржах США могут оказать давление на стоимость нефти. 01.08.19

Глас Народа01:12

Фондовые торги в США завершились в минусе, в России — разнонаправленно

Росбалтвчера в 02:10

Фондовые индексы США в среду понижались после решения ФРС о снижении ставки

ПРАЙМвчера в 16:27

Индексы США упали. Рынку не понравилась политика ФРС по ставке

РБК02:00

US STOCKS- Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне снижения техсектора

Financial Oneвчера в 02:37

В центре внимания будет заседание ФРС США

Finam.Ru29 июля в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Политика

Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы

Обновлено в 08:41
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 06:34
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 09:49
Экономика

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы

Обновлено в 02:34
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Театры

Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января

В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Транспорт

ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на российских дорогах

Обновлено вчера в 04:06
Общество

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов

Обновлено в 05:52
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Музыка

Клавишник Rammstein восхищается Горбачевым и слушает Нетребко

Обновлено в 09:44
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Футбол

«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS

Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Американцы испытают малокалиберные снаряды с датчиком приближения

Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол

«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»

Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В России протестировали автономный «военный интернет»

Обновлено в 08:06
Происшествия

AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали

Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное