Финансы
Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставкиПРАЙМ вчера в 15:17
Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
Обновлено в 22:25
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
В четверг американский Институт управления поставками сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в прошлом месяце до 51,2 пунктов.
Обновлено в 20:47
Футбол
Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон
Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 19:24
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Авто
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Футбол
Малком прогуливается по Санкт-Петербургу
Бразилец опубликовал в Instagram фотографию вечернего Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:03
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
Обновлено в 14:20
Хоккей
Александров подписал контракт с «Сент-Луисом»
Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.
Обновлено в 18:14
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
Обновлено в 04:45