Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки

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