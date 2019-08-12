Экономика
Фондовые индексы США падают на торгах в понедельникФинмаркет вчера в 10:28
Standard & Poor's 500 опустился к этому времени на 17,14 пункта (0,6%) - до 2901,51 пункта. Nasdaq Composite снизился на 53,03 пункта (0,7%) - до 7906,11 пункта. В центре внимания рынка - торговый спор США и Китая, а также новости из Гонконга, где усилилась протестная активность.
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Наука
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Общество
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Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
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Обновлено вчера в 22:46
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Общество
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В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
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