Экономика
Фондовые индексы США падают на торгах в понедельникФинмаркет 10:28
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в понедельник упал на 174 пункта (0,7%) и составил 26113,44 пункта. Standard & Poor's 500 опустился к этому времени на 17,14 пункта (0,6%) - до 2901,51 пункта. Nasdaq Composite снизился на 53,03 пункта (0,7%) - до 7906,11 пункта.
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В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
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Названы самые востребованные профессии в России
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Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
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Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
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Обновлено в 17:07
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Экономика
В Татарии создают российско-белорусский агрокластер
В Татарии для получения экологически чистого мяса и овощей будет создан международный научно-производственный кластер «Прикладная биотехнология — сельскому хозяйству».
Обновлено в 22:07
Происшествия
Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:41
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Футбол
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Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
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Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
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Общество
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Обновлено вчера в 01:03
Футбол
Вратарь ФК «Ливерпуль» Алиссон выбыл на несколько недель
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги.
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Американская компания Rezvani выпустила самый мощный серийный внедорожник в мире. Мощность двигателя машины превышает тысячу лошадиных сил.
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Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
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