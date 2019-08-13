Экономика

Фондовые индексы США падают на торгах в понедельникФинмаркет вчера в 10:28

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Standard & Poor's 500 опустился к этому времени на 17,14 пункта (0,6%) - до 2901,51 пункта. Nasdaq Composite снизился на 53,03 пункта (0,7%) - до 7906,11 пункта. В центре внимания рынка - торговый спор США и Китая, а также новости из Гонконга, где усилилась протестная активность.
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