Рынок акций США к концу года подрастет на 7%ПРАЙМ вчера в 09:08

Нынешний сезон отчетностей пока что получается одним из самых сильных в истории, и только 20% компаний отчитались не лучше ожиданий. С другой стороны, компании пока не торопятся повышать прогнозы на этот год, что, по нашему мнению, может ограничить дальнейший рост рынка акций.

Рынок акций США к концу года подрастет на 7%

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