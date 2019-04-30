Финансы

Фондовые индексы США обновили исторические максимумыРБК 02:11

По итогам торговой сессии понедельника американские биржевые площадки закрылись в плюсе. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые рекорды закрытия. Для первого уровень составил 2943,03 пункта, для второго – 8161,85 пункта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фондовый рынок США восстанавливается после резкого спада

REGNUM14:20

Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркет10:50

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалт02:12

Биржи США под давлением на фоне слабой отчетности Alphabet

ПРАЙМ10:56

Вернуть былой блеск. Пять причин, почему инвесторам пора вкладываться в золото

Forbes05:24

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБК09:35

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ru02:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Стаса Михайлова подозревают в пластике лица

Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество

Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола

Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Игры

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина

Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Общество

Судебные приставы приостановили работу театра «У Никитских ворот»

Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 08:52
Спорт

«Уралочка-НТМК» перехватила преимущество

Хозяйки площадки поймают кураж, а казанская команда в нынешнем сезоне устроившая обновление состава, ещё не окрепла психологически.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Теннис

Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

Обновлено в 11:53
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Культура

Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Россия утратила позиции по затратам на оборону

Россия впервые с 2006 г. выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходами.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Политика

В Вашингтоне пожелали мирной смены власти в Венесуэле

Обновлено в 11:08
Экономика

Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»

Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Обновлено в 13:30
Происшествия

Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное