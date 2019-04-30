Финансы
Фондовые индексы США обновили исторические максимумыРБК 02:11
По итогам торговой сессии понедельника американские биржевые площадки закрылись в плюсе. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые рекорды закрытия. Для первого уровень составил 2943,03 пункта, для второго – 8161,85 пункта.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
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Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Российские военные не могут вмешиваться в ситуацию в Венесуэле
Военные специалисты из России находятся в Венесуэле для обучения техников и проведения ремонтных работ на установленных в стране боевых оружейных системах.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удар по позициям террористов на севере Хамы
Боевики террористических вооруженных формирований нанесли ракетный удар в сторону двух населенных пунктов на севере Хамы — Мхарде и Сальхаб.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Стало известно, когда Овечкин и Кузнецов прибудут в сборную России
Стало известно, когда нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
Главную икону храма ВС РФ Спас Нерукотворный доставили в Севастополь
Икону провезут по воинским частям и храмам по всей стране Главная икона главного храма Вооруженных сил России Спас Нерукотворный прибыла в Севастополь на базу Черноморского флота, сообщает Минобороны России.
Обновлено в 07:29
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Происшествия
Судья из Ставрополя получила 4,5 года колонии за мошенничество
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Общество
Руководство ФСО отчиталось о доходах за 2018 год
В декларации говорится, что первый заместитель главы ФСО Олег Климентьев заработал в 2018 году 7,4 млн рублей, заместитель директора ФСО - руководитель Службы безопасности президента Алексей Рубежной - 5,8 млн рублей.
Обновлено в 10:43
Энергетика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы
«Следственные действия ведутся по месту жительства экс-руководителя 12-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве Евгения Кашматова, а также у заместителя начальника отдела Управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева», — рассказал источник в полиции.
Обновлено в 06:55
Политика
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Культура
Голландский владелец шоу «Голос. Дети» ждёт результаты расследования голосования
Финал телевизионного конкурса был показан 26 апреля. В результате зрительского SMS-голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 11:26
Политика
В Раде назвали популизмом слова Порошенко о независимости от российского газа
Заявление украинского лидера Петра Порошенко о независимости Украины от российского газа прокомментировали в Верховной раде.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Экономика
Сбербанк не намерен пересматривать дивидендную политику
С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»).
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк
После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
Обновлено в 09:52
Здоровье
В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»
В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
Обновлено в 03:00
Хоккей
Андрей Свечников тренируется в увеличенном визоре
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников тренируется с командой в увеличенном визоре, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти.
Обновлено в 11:03