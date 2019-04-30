Финансы
Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM вчера в 12:32
К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
Уолл-стрит приостановила рост после слабых результатов материнской компании Google
Financial Oneвчера в 11:46
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Армия и оружие
В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом
В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Турция закончила испытания самоходного ПТРК Kaplan
В Турции успешно завершены итоговые испытания новейшего самоходного противотанкового комплекса "Каплан" (Kaplan), оснащенного российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет".
Обновлено в 06:30
Общество
В Сеуле осудили собиравших деньги на подъем российского крейсера аферистов
Сеульский суд признал мошенниками и отправил в тюрьму руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской", передает местное агентство Рёнхап.
Обновлено в 07:22
Общество
Названо число задержанных на первомайских акциях в России
Обновлено в 08:40
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Обновлено в 06:02
Политика
Сторонники КПРФ начали шествие в Москве
В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Наука
Ученые Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Проект поддержали создатели самого популярного в мире приложения для любителей астрономии — Star Walk 2. Теперь созвездия Мстителей, найденные российскими учеными, смогут увидеть поклонники MARVEL по всему миру.
Обновлено вчера в 12:38
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Культура
В Киеве умер создатель герба украинской столицы
Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров
Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км. В январе Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 07:44
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Dell Precision 3540 создан для работы
Многие пользователи считают, что на рынке есть всего один достойный ноутбук для работы и это MacBook.
Обновлено в 08:51
Спорт
100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира
Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено в 04:25