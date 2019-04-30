Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM вчера в 12:32

К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.

Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит вниз

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