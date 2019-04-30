Финансы

Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM вчера в 12:32

К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
Читать в источнике

Подробнее о событии

S&P 500 обновил рекорд на фоне неоднозначных отчетов компаний

ПРАЙМвчера в 16:33

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ruвчера в 02:10

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35

Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркетвчера в 10:50

Уолл-стрит приостановила рост после слабых результатов материнской компании Google

Financial Oneвчера в 11:46

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:12

Данные от Baker Hughes поддержат цены на нефть. 29.04.19

Глас Народа29 апреля в 01:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Армия и оружие

В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом

В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Турция закончила испытания самоходного ПТРК Kaplan

В Турции успешно завершены итоговые испытания новейшего самоходного противотанкового комплекса "Каплан" (Kaplan), оснащенного российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет".
Обновлено в 06:30
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Общество

В Сеуле осудили собиравших деньги на подъем российского крейсера аферистов

Сеульский суд признал мошенниками и отправил в тюрьму руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской", передает местное агентство Рёнхап.
Обновлено в 07:22
Общество

Названо число задержанных на первомайских акциях в России

Обновлено в 08:40
Общество

В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ

Обновлено в 05:25
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Обновлено в 06:02
Политика

Сторонники КПРФ начали шествие в Москве

В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Наука

Ученые Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Проект поддержали создатели самого популярного в мире приложения для любителей астрономии — Star Walk 2. Теперь созвездия Мстителей, найденные российскими учеными, смогут увидеть поклонники MARVEL по всему миру.
Обновлено вчера в 12:38
Гаджеты

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Политика

Росгвардия мешает движению демократической колонны на Первомае

Обновлено в 04:51
Культура

В Киеве умер создатель герба украинской столицы

Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров

Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу

Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км. В январе Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 07:44
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Dell Precision 3540 создан для работы

Многие пользователи считают, что на рынке есть всего один достойный ноутбук для работы и это MacBook.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Спорт

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено в 04:25
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное