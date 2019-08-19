Финансы
Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Футбол
ФИФА представила лучшие голы года
Обновлено в 10:23
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Экономика
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в июле в 1,7%
Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития.
Обновлено в 09:53
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 10:19
Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Религия
Леса Алтая для защиты от пожаров окропили святой водой с вертолета
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и протодиакон Владимир Черных совершили воздушный крестный ход для защиты лесов Алтайского края от пожаров, сообщается на сайте епархии Алтайского края.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Футбол
Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Авто
«Яндекс» выведет на дороги 1000 беспилотников
Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.
Обновлено в 04:24
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
О размере индексации тарифа в системе Платон проинформируют за полгода
Напомним, с 1 июля 2019 года тариф в системе взимания платы за проезд по федеральным дорогам с большегрузов «Платон» составляет 2,04 рубля за 1 км. В рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф составит 2,20 рубля за 1 км пути.
Обновлено в 08:16
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Космос
Рогозин осадил пошутившего о дыре в ракете «Союз» пользователя Twitter
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий пользователя Twitter о "дырочке" в ракете "Союз".
Обновлено в 10:31
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено 16 августа в 06:13
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 10:47
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Раскрыты планы прооперированного Джигарханяна
Помощник и друг легендарного актера Артур Согомонян рассказал, чем собирается заняться Армен Джигарханян после выписки.
Обновлено в 09:59