Финансы

Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Биржи Европы растут вслед за рынками США и Азии

ПРАЙМ05:22

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но особого оптимизма нет

Финмаркет04:32
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Политика

Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Футбол

Агент Рибери заявил, что ведет переговоры с «Локомотивом»

Агент футболиста Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что ведет активные переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу футболиста.
Обновлено в 07:19
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Единоборства

Ирландский боксер вызвал на ринг Макгрегора за нападение на старика

Обновлено в 09:08
Наука

Найден быстрый и эффективный способ анализа безопасности воды

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с коллегами разработали способ быстрого и эффективного анализа состава воды, который поможет решить проблему промышленного загрязнения окружающей среды, сообщила пресс-служба университета.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ

Московские клубы «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в заключительном матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Обновлено в 07:53
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Футбол

Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмы

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов получил травму бедра.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Футбол

Суд рассмотрит ходатайство об УДО Мамаева и Кокорина

Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание в Белгородской области.
Обновлено в 07:09
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Обновлено в 03:34
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Убитую в Ульяновской области семью похоронят 20 августа

Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления маслом

Напомним, как стало известно ранее, в Ульяновской области два человека погибли после употребления в пищу подсолнечного масла из той же партии.
Обновлено в 06:35
Экономика

НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России

"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Балашихе загорелся химический завод

Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Политика

«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
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