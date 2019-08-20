Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
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Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.
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Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor оценен в $4000

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Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

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В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
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Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

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Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

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Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Авто

Great Wall представила роскошное кросс-купе WEY VV7 GT

Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.
Обновлено в 03:37
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В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел на заключительный этап заводских испытаний

Корвет «Гремящий» проекта 20385 покинул достроечную набережную судостроительного завода «Северная верфь» и отправился в Балтику для завершения заводских ходовых испытаний и прохождения государственных.
Обновлено в 05:47
Кино

Дарья Донцова написала сценарий мультсериала для «Союзмультфильма»

Дарья Донцова стала автором сценария детективного мультсериала «Союзмультфильма». Мультфильм получил название «Детективные истории».
Обновлено в 07:14
Кино

Фильмы «Дылда» и «Подбросы» поборются за премии Европейской киноакадемии

Шорт-лист премии будет сформирован по результатам голосования порядка 3,6 тыс. членов киноакадемии, которые выберут номинантов в категориях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер" и "Лучшая европейская актриса".
Обновлено в 09:16
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Политика

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы начался в Петербурге

Во вторник, 20 августа, в 09:00 по местному времени начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:46
Наука

Ученые узнали, как смартфоны влияют на работу мозга

Американские исследователи из Ратгерского университета выяснили, что смартфоны не помогают отвлечься от работы или учебы, а наоборот, еще больше утомляют мозг.
Обновлено в 07:06
Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Власти Швеции предложили ВВС создать системы оповещения о птицах

Как оказалось, в настоящее время ВВС Швеции не обладает системой для предупреждения о птицах с целью уменьшения риска.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Как советские войска освобождали Бессарабию от нацистов

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Virtus.pro опустились в нижнюю сетку The International 2019

Virtus.pro опустились в нижнюю сетку. Следующий матч команда проведёт завтра, 21 августа, начало — в 11:00 мск.
Обновлено в 01:10
Космос

Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней

100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
Обновлено вчера в 11:00
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Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

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Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика

Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Самарской области изъяли всё отравленное масло

В Самарской области изъяли 200 литров подсолнечного масла, которое могло стать причиной отравления 13 человек.
Обновлено в 07:16
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