Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США

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