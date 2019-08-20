Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились ростом, Россия — в тренде

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Биржи США растут в ожидании мер по стабилизации мировых экономик

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика

Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге

Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Космос

Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Армия Сирии перерезала пути снабжения террористов в Хаме

Обновлено в 00:31
Политика

Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Два украинских моряка насмерть отравились спиртом в Черном море

Экипаж танкера «Магус» отравился метиловым спиртом, находясь на борту судна недалеко от порта Тамань.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика

Составлен рейтинг крупнейших должников России

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Силовики начали проверку по заявлению жителя Геленджика о пытках

Обновлено в 04:58
Гаджеты

Плата ASUS ROG Strix X299-E Gaming II снабжена OLED-дисплеем LiveDash

На выставке gamescom 2019, которая проходит в Кёльне (Германия), дебютировала материнская плата ASUS ROG Strix X299-E Gaming II для игровой настольной системы на платформе Intel.
Обновлено в 05:07
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Происшествия

СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Обновлено в 06:39
Политика

СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина»

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении телеканала "112 Украина". об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Экономика

Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей

Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
Обновлено в 05:11
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено вчера в 12:49
Общество

Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году

В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения.
Обновлено в 05:40
Технологии

На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов

Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика

Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
Обновлено в 06:35
Авто

Porsche частично рассекретила интерьер нового Taycan

Очередной тизер, который появился в общем доступе, частично раскрывает интерьер первого электромобиля марки.
Обновлено в 04:59
Культура

Наследники Успенского передали «Союзмультфильму» права на Чебурашку

Наследники писателя Эдуарда Успенского передали «Союзмультфильму» права на использование образа героя детских мультфильмов Чебурашку, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Обновлено в 06:33
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