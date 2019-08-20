Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге
Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 06:28
Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Два украинских моряка насмерть отравились спиртом в Черном море
Экипаж танкера «Магус» отравился метиловым спиртом, находясь на борту судна недалеко от порта Тамань.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Составлен рейтинг крупнейших должников России
Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Гаджеты
Плата ASUS ROG Strix X299-E Gaming II снабжена OLED-дисплеем LiveDash
На выставке gamescom 2019, которая проходит в Кёльне (Германия), дебютировала материнская плата ASUS ROG Strix X299-E Gaming II для игровой настольной системы на платформе Intel.
Обновлено в 05:07
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Политика
СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина»
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении телеканала "112 Украина". об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Экономика
Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
Обновлено в 05:11
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году
В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения.
Обновлено в 05:40
Технологии
На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
Обновлено в 06:35
Авто
Porsche частично рассекретила интерьер нового Taycan
Очередной тизер, который появился в общем доступе, частично раскрывает интерьер первого электромобиля марки.
Обновлено в 04:59
Культура
Наследники Успенского передали «Союзмультфильму» права на Чебурашку
Наследники писателя Эдуарда Успенского передали «Союзмультфильму» права на использование образа героя детских мультфильмов Чебурашку, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Обновлено в 06:33