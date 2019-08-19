Финансы

Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Биржи Европы растут вслед за рынками США и Азии

ПРАЙМ05:22

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но особого оптимизма нет

Финмаркет04:32
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Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Убитую в Ульяновской области семью похоронят 20 августа

Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе.
Обновлено в 08:08
Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.
Обновлено в 02:22
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Украина и Израиль решили открыть зону свободной торговли

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что стороны договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли.
Обновлено в 07:14
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Наука

Физики открыли новое состояние материи

Обновлено в 02:16
Технологии

«ВКонтакте» назначила операционного директора

Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.
Обновлено в 08:05
Экономика

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Обновлено в 07:53
Кино

Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мен»

Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной».
Обновлено в 04:07
Кино

В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»

VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Культура

Жигунова обвинили в мошенничестве

Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В Севастополь прибудет новый тральщик «Иван Антонов»

После принятия участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге тральщик направился в основной пункт базирования – Севастополь.
Обновлено в 07:45
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском

В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Технологии

Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Балашихе загорелся химический завод

Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Кино

Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс

Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Общество

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
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