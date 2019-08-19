Финансы

Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Стоит обратить внимание на просевшие на прошлой неделе акции ММК, «ЛУКОЙЛа» и «ФСК ЕЭС»

Finam.Ru05:30

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но особого оптимизма нет

Финмаркет04:32
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
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Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми

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На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
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Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»

Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
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«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»

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Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

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Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
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Пятый фестиваль меццо-тинто открылся на двух выставочных площадках

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Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
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Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
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В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

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Первая грузовая компания отмечает, что ставки аренды полувагонов снижаются, прежде всего, на спотовом рынке.
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