Финансы
Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Футбол
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Шойгу заявил о разработке США нарушающих ДРСМД ракет
США еще за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности начали финансировать разработку запрещенных договором ракет.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми
Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Общество
Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Россиянка погибла после ДТП с паломниками в Дубае
Обновлено в 06:01
Технологии
Security Vision КИИ включен в реестр программ для ЭВМ
Security Vision КИИ – инновационный программный продукт, который предназначен для автоматизации процесса категорирования и обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с законодательными и нормативными требованиями.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Культура
Пятый фестиваль меццо-тинто открылся на двух выставочных площадках
V Международный фестиваль меццо-тинто расположился на двух площадках в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и в Международном центре «Главный проспект».
Обновлено в 05:23
Политика
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда
Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Москве обокрали православный храм в Северном Тушино
Обновлено в 02:43
Экономика
Ставки предоставления полувагонов снизились на 16%
Первая грузовая компания отмечает, что ставки аренды полувагонов снижаются, прежде всего, на спотовом рынке.
Обновлено в 01:55