Финансы
Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество
Синоптики пообещали москвичам в среду до 30 градусов тепла
Во вторник 20 августа в столичном регионе потеплеет днем до 26-28 градусов, а в среду возможно до плюс 30, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 04:18
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.
Обновлено в 03:59
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.
Обновлено 17 августа в 05:59
Шоу-бизнес
Лена Катина из группы «Тату» разводится с мужем-иностранцем
Напомним, что бывшая солистка группы "Тату" вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича, который старше ее на девять лет, в августе 2013 года.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Карантин из-за сибирской язвы введен в Казахстане
Пятеро жителей села Ольгинка попали на больничные койки с диагнозом «сибирская язва», объявлен карантин.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском
Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Северная Корея унизила южнокорейского депутата за критику
Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) раскритиковало южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее.
Обновлено в 03:33
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына
Сын Сережа появился на свет у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской ровно год назад – 18 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол
Месси восстановился после травмы
Обновлено в 01:04
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
Обновлено вчера в 13:20
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено вчера в 01:00