Финансы

Фондовые индексы РФ растут в начале торговФинмаркет 03:03

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе сегодняшних торгов. В лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсуют.
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Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но особого оптимизма нет

Финмаркет04:32
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Общество

Синоптики пообещали москвичам в среду до 30 градусов тепла

Во вторник 20 августа в столичном регионе потеплеет днем до 26-28 градусов, а в среду возможно до плюс 30, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 04:18
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.
Обновлено в 03:59
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Культура

«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Общество

Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу

Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.
Обновлено 17 августа в 05:59
Шоу-бизнес

Лена Катина из группы «Тату» разводится с мужем-иностранцем

Напомним, что бывшая солистка группы "Тату" вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича, который старше ее на девять лет, в августе 2013 года.
Обновлено в 02:39
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Здоровье

Карантин из-за сибирской язвы введен в Казахстане

Пятеро жителей села Ольгинка попали на больничные койки с диагнозом «сибирская язва», объявлен карантин.
Обновлено в 02:25
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Экономика

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

Обновлено в 03:05
Экономика

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Кино

В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»

VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском

Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Происшествия

СКР проверит надзорные органы после убийства младенца в Красноярске

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Северная Корея унизила южнокорейского депутата за критику

Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) раскритиковало южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее.
Обновлено в 03:33
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына

Сын Сережа появился на свет у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской ровно год назад – 18 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол

Месси восстановился после травмы

Обновлено в 01:04
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
Обновлено вчера в 13:20
Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено вчера в 01:00
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