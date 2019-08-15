Экономика

Фондовые индексы Европы существенно снизились в средуФинмаркет 01:12

Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 2% и 2,5% соответственно. Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) в среду обнародовало предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал, указавшие на снижение экономики на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
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