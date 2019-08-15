Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 2% и 2,5% соответственно. Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) в среду обнародовало предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал, указавшие на снижение экономики на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Финансы Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.

Футбол Милевский назвал максимальную сумму, которую платил за секс Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какую максимальную сумму он платил за секс-услуги.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад Лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за того, что сразу после вылета из аэропорта Жуковский произошло столкновение со стаей чаек, произошел сбой в работе двигателей.

Происшествия WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Киберспорт Релиз платформера Spelunky 2 отложили Один из разработчиков игр Дерек Ю написал пост на своем аккаунте в Twitter,в котором указал, что релиз патформера Spelunky 2 будет отложен до 2020 года, поскольку, по его словам, игра все еще требует определенной шлифовки, несмотря на весь прогресс.

Происшествия На севере Москвы произошёл пожар в ангаре На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.

Политика ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.

Политика Додон хочет на ближайшей встрече с Путиным обсудить поставки газа По словам Додона, встреча с Путиным запланирована на конец августа - начало сентября.

Экономика ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп» ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.

Космос Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.

Политика В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости В «Яндексе» напомнили, что редакции у новостного агрегатора компании нет: все новости собираются автоматически из лицензированных СМИ.

Гаджеты Компания Apple ввела блокировку батарей в IPhone Компания Apple ввела программную блокировку батарей в IPhone. Нововведение относится к моделям iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Шоу-бизнес Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.

Космос Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.