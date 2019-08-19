Финансы
Фондовые индексы Европы активно растут в понедельникФинмаркет 05:56
Германский банковский сектор активно растет, при этом акции Deutsche Bank демонстрируют самый существенный подъем среди компонентов индекса DAX.
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Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Как отмечается в материалах аналитиков, стоимость самого дешевого квадратного метра машино-места в старых границах столицы в 2019 году составила 60,3 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Политика
Чтобы попасть на Украину, продюсер Андрей Разин обратился к Зеленскому
Обновлено вчера в 14:15
Технологии
YouTube вносит изменения в правила использования в роликах музыки
Стало известно о внесении YouTube изменений в свою политику, которая касается вопроса используемой в видео музыки и вопроса касающегося авторских прав.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил свою семью
Как уточняет Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой заявил, что убьет себя и «заберет с собой» всю семью.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Космос
Рогозин ответил на шутку о «дырочке» в корабле «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «подтвердил» наличие отверстия в космическом корабле «Союз МС», который готовят к старту на космодроме Байконур.
Обновлено в 06:07
Футбол
Букмекеры: 62% ставок сделано на победу «Спартака» над ЦСКА
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Спартака – 62% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 14% ставок, а на победу ЦСКА принято 24% ставок.
Обновлено в 06:07
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено 17 августа в 06:15
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
Посол Афганистана в Испании подвергся в воскресенье нападению с целью ограбления на улице в Барселоне.
Обновлено в 03:15
Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 05:54
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Обновлено в 03:59
Культура
Курентзис вернется только на фестиваль
Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.
Обновлено в 01:03
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Политика
Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»
Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25