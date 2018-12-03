Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,5335 руб Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 66,5335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,07 коп.

Финансы Финансы Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.

Финансы Финансы ЦБ не запустит финансовый супермаркет в запланированные сроки Запуск маркетплейса ЦБ, который должен был заработать в середине февраля 2019 года, откладывается на неопределенный срок из-за затянувшегося согласования законопроекта «О регулировании электронных платформ».

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до максимума с декабря 16г Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $30,11 миллиарда по сравнению с $28,98 миллиарда неделей ранее.

Финансы Финансы Госдолг Красноярского края снизился на миллиард рублей Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.

Финансы Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк России принял решение отказаться с 1 декабря от рублевого депозита "Рекордный", максимальная ставка по которому составляет 7,15% годовых, предложив клиентам вклад "Без паспорта" (максимальная ставка — 7% годовых).

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Финансы Финансы ЦБ: объем ипотечного кредитования в октябре вырос на 18% Объем ипотечного кредитования в октябре 2018 года вырос на 18% и достиг 300 млрд рублей.

Финансы Финансы Доллар и евро растут на бирже 30 ноября В течение следующего часа доллар продолжил расти в цене и к 11 утра торговался на уровне 66,5.

Финансы Финансы Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.

Финансы Финансы «Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.

Финансы Финансы Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.

Финансы Финансы Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.

Финансы Финансы Европейские рынки акций завершили торги на позитиве Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.