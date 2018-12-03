Финансы

Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок
РИА Новости
вчера в 20:54

Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новостивчера в 20:54

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Новости о торговом перемирии США-КНР стимулируют рост азиатских фондовых рынков

Финмаркет01:21

Биржи АТР уверенно растут на фоне временного перемирия в торговой войне США и КНР

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Китайские фондовые рынки уверенно растут на новостях из Аргентины

Московский Комсомолецвчера в 21:27

Фондовые биржи КНР открылись уверенным ростом котировок

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Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок

РИА Новостивчера в 20:54
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:20, Ашберн
Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 03:10
Финансы

«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 02:22
Финансы

Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов

На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
Обновлено в 03:03
Финансы

Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в минусе

Фондовые индексы Западной Европы снизились в пятницу в ожидании переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине.
Обновлено в 00:08
Финансы

Слишком крепкий орешек: вклады мешают аннулировать лицензию «Траста»

Пока процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:05
Финансы

Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%

Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 02:46
Финансы

Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль

Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы

Рубль в декабре ждут сказочные испытания

Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы

Госдолг Красноярского края снизился на миллиард рублей

Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.
Обновлено в 00:15
Финансы

ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»

Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:04
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы

Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено 01 декабря в 14:31
Финансы

Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ

Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено 01 декабря в 05:35
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Эксперт прокомментировал заявление ЦБ о теневом секторе экономики

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Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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