Финансы
Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости20:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
Финансы
Мы жили в эпоху безопасного кредита
Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Финансы
Зарплаты против доходов: почему богатые побеждают бедных
Казалось, что в 2018 году ситуация кардинально изменится и доходы пойдут в рост.
Обновлено в 10:04
Финансы
Рубль стал самой нестабильной валютой
Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено в 04:35
Финансы
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14
Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено в 16:59
Финансы
Воронежцы с начала года взяли около 16 тысяч ипотечных кредитов
Сообщается, что за девять месяцев 2018 года жители Воронежской области получили 15,8 тысячи ипотечных кредитов.
Обновлено в 16:59
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы
Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей
Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено 30 ноября в 05:35
Финансы
ЦБ: главные угрозы для экономики РФ не связаны с нефтью
Новые санкции против России, ужесточение монетарной политики в США и неустойчивость развивающихся рынков являются основными рисками для экономической стабильности в России.
Обновлено 30 ноября в 07:27
Финансы
Рубль остается под давлением на фоне повышенных геополитических рисков - «Нордеа Банк»
Очевидно, что новый виток политических разногласий РФ и Запада оставляет риски повышенными.
Обновлено 30 ноября в 05:02