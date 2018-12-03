Финансы

Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок
РИА Новости
20:54

Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости20:54

Подробнее о событии

Китайские фондовые рынки уверенно растут на новостях из Аргентины

Московский Комсомолец21:27

Фондовые биржи КНР открылись уверенным ростом котировок

Политика Сегодня21:06

Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок

РИА Новости20:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Финансы

Зарплаты против доходов: почему богатые побеждают бедных

Казалось, что в 2018 году ситуация кардинально изменится и доходы пойдут в рост.
Обновлено в 10:04
Финансы

Рубль стал самой нестабильной валютой

Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено в 04:35
Финансы

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Финансы

Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14

Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено в 16:59
Финансы

Воронежцы с начала года взяли около 16 тысяч ипотечных кредитов

Сообщается, что за девять месяцев 2018 года жители Воронежской области получили 15,8 тысячи ипотечных кредитов.
Обновлено в 16:59
Финансы

Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине

Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы

Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей

Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы

Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ

Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы

Европейские рынки акций завершили торги на позитиве

Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы

Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн

Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено 30 ноября в 05:35
Финансы

ЦБ: главные угрозы для экономики РФ не связаны с нефтью

Новые санкции против России, ужесточение монетарной политики в США и неустойчивость развивающихся рынков являются основными рисками для экономической стабильности в России.
Обновлено 30 ноября в 07:27
Финансы

Рубль остается под давлением на фоне повышенных геополитических рисков - «Нордеа Банк»

Очевидно, что новый виток политических разногласий РФ и Запада оставляет риски повышенными.
Обновлено 30 ноября в 05:02
ещё по теме
Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шэньчжэнь
Город в Китае
Город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом. Население по переписи 2000 года составляло 7 008 831 человек, а согласно переписи 2010 года - 10 357 938 человек. Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в целом...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное