Финансы

Фондовая Америка начала торги в плюсеФинмаркет 10:23

На фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2% с ранее прогнозировавшихся 3,3%.
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Биржи Уолл-стрит растут на спаде рисков эскалации торговой войны с Китаем

ПРАЙМ10:38

Фондовая Америка начала торги в плюсе

Финмаркет10:23
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Авто

В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6

Обновлено в 03:45
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Прокуратура просит ужесточить приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Общество

В Екатеринбурге убрали забор на месте возведения храма

В Екатеринбурге демонтировали забор на месте возведения храма в одном из городских скверов, где на прошлой неделе состоялись акции протеста.
Обновлено в 07:17
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Кино

Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в интернете. Объявление появилось на одном из популярных сервисов частных объявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению

Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено в 11:03
Культура

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

Обновлено 19 мая в 03:49
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика

Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Здоровье

Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 11:05
Политика

Воронеж посетит Дмитрий Медведев

Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Политика

В Крыму полиция оцепила здание после появления надписи на граффити с Владимиром Путиным

Надпись появилась сегодня утром. Она содержала бранное слово и предложение спецслужбам поиграть.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Кадыров поручил поощрить жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

Обновлено в 10:20
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Футбол

Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал тот факт, что ему придётся пропустить финал футбольной Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца

Обновлено в 08:52
Гаджеты

Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.
Обновлено в 10:37
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Кино

Как изменились герои сериала «Игра престолов» за последние 8 лет

Джон Сноу Актер Кит Харингтон, сыгравший в одного из главных героев бастарда Джона Сноу, 8 лет не менял имидж.
Обновлено в 04:00
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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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