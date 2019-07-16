Финансы
Фондовая Америка демонстрирует слабое снижениеФинмаркет вчера в 10:35
Индекс выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона. Прибыль крупнейших американских компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, во 2-м квартале снизилась на 3% в годовом выражении, ожидают опрошенные агентством FactSet аналитики.
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Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Гаджеты
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Гаджеты
Графические адаптеры AMD Arcturus ожидаются уже в конце месяца
Имя было подходящее, так как AMD использует имена звёзд: Polaris (полярная звезда; альфа Малой Медведицы), Vega (альфа Лиры), Navi (гамма Кассиопеи), Arcturus (альфа Волопаса).
Обновлено в 01:20
Экономика
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика
Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения
Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено 14 июля в 11:49
Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Гаджеты
Apple ухудшила новый MacBook Air по сравнению со старым
Недавно Apple представила обновлённый MacBook Air. Его компания решила продавать по более низкой цене, чем модель 2018 года.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Репетиция главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
Как пишет издание "Невские новости", морская авиация провела репетицию главного военно-морского парада, который пройдет в городе уже 28 июля.
Обновлено 13 июля в 12:05
Общество
Первый новый трамвай отправили в Краснодар
В Краснодар 16 июля отправили первый, специально сделанный для Краснодара в Усть-Катавском заводе трамвай.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Интернет
Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46