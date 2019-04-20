Экономика

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублейИнтерфакс вчера в 08:47

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
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Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 миллиардов рублей

ГлобалМСК.ру06:06

Фонд защиты прав граждан собрал порядка 19 млрд рублей

Актуальные Новости07:46

В Фонде защиты прав дольщиков накопилось 19 млрд рублей

NashGorod.ru06:13

Фонд защиты прав дольщиков накопил 19 млрд руб. А хочет в 17 раз больше

Красная весна09:46

Фонд защиты прав дольщиков собрал 19 млрд рублей

Мойка7801:26

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Интерфаксвчера в 08:47

Механизмы Фонда дольщиков в настоящий момент защищают 450 тысяч квартир

РИА Новостивчера в 08:11
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Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Единоборства

Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Обновлено в 12:59
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Хоккей

КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:33
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Политика

Антироссийские санкции направлены против ЕС, заявили в ФРГ

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции направлены против ЕС, они на руку только США.
Обновлено в 11:16
Гаджеты

Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии

Остановивший вирус WannaCry признался в создании другого вируса

IT-специалист из Великобритании Маркус Хатчинс, остановивший в 2017 году распространение глобального вируса WannaCry, признал вину в создании и распространении вируса Kronos.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Политика

В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени

Обновлено в 12:43
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Общество

Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Теннис

Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем

31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
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