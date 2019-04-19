Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублейИнтерфакс 08:47

Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Политика На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко На стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Хоккей Авангард — ЦСКА 2:1 (2-й перерыв) ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.

Политика На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Происшествия В Мурманске из-за дебошира задержан вылет рейса в Петербург Как сообщил "Би-потру" официальный представитель авиакомпании "Россия", на данный момент пассажир отстранен от полета, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.

Политика Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.

Происшествия В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.

Политика Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.

Гаджеты Появилось изображение процессора для настольных ПК AMD Ryzen 3 3200G Picasso Первое фото процессора AMD Ryzen 3 3200G для настольных ПК опубликовал один из участников форума Chiphell.

Политика Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.

Политика Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".

Авто Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.

Политика Зеленский пообещал посадить Коломойского в случае нарушения закона Если украинский бизнесмен Игорь Коломойский нарушит закон, то обязательно попадет в тюрьму, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Авто УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Происшествия Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Происшествия Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.

Общество ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.

Общество Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.