Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублейИнтерфакс 19 апреля в 08:47

Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

Авто «КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.

Наука Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.

Политика Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Политика Второй тур выборов президента начался на Украине На Украине открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны, сообщают информационные агентства.

Армия и оружие В Черное море вошел разведывательный корабль Британии Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Общество 21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева 93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.

Хоккей Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).

Экономика Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.

Политика В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Единоборства Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).

Политика Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.

Технологии В MIUI появился «плавающий» калькулятор Пользователь может менять размер окна и регулировать прозрачность – чтобы можно было видеть информацию в приложении, поверх которого расположен калькулятор.